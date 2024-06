Résultat des européennes à Fellering : l'élection 2024 en direct

En direct

17:21 - Les habitants de Fellering plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle C'est sans doute le choix de celui qui va présider la France qui nous donne l'indice le plus fiable sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Fellering à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 33,72% des voix au 1er round. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est également elle qui avait le plus convaincu avec 59,3%, devant Emmanuel Macron à 40,7%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,67% des voix sur place, contre 35,95% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,88%).

12:45 - Qu'avaient donné les élections européennes à Fellering en 2019 ? Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? A l'époque, à Fellering, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, récoltant 30,71% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 20,1% et François-Xavier Bellamy à 11,41%.

11:45 - Les enjeux locaux de Fellering : tour d'horizon démographique Comment la population de Fellering peut-elle influencer le résultat des élections européennes ? Avec un taux de chômage de 10,03% et une densité de population de 76 hab/km², les problématiques relatives au chômage et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (76,72%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 623 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,58%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,76%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Fellering mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 28,6% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Fellering ? Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h. L'observation des précédents scrutins européens permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Au moment des élections européennes 2019, parmi les 668 inscrits sur les listes électorales à Fellering, 53,7% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 43,18% en 2014.

09:30 - Les élections européennes à Fellering sont lancées À Fellering, le taux de participation constituera indéniablement un facteur déterminant de ce scrutin européen. Lors du deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,79% au niveau de la localité, à comparer avec un taux de participation de 79,3% au premier tour, soit 981 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?