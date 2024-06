Résultat des européennes à Offranville : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les inscrits d'Offranville penchaient pour Emmanuel Macron en 2022 Offranville avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,62%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, porté par 32,6% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 40,16% contre 59,84%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,51% au premier tour, contre 35,57% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune d'Offranville, c'est finalement une majorité Nupes qui sera choisie à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Offranville Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme évident au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste d'extrême droite présentée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen à l'époque à Offranville, avec 24,7% des bulletins devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 22,66% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 10,61%.

11:45 - Offranville : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues d'Offranville, les élections sont en cours. Avec ses 3 191 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 182 entreprises, Offranville se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 15,72 % des résidents sont des enfants, et 33,46 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 36,01% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 37,88% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 559,49 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Offranville contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Offranville : quel était le taux de participation aux précédentes européennes ? L'observation des résultats des élections antérieures permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Au moment des européennes 2019, le taux de participation atteignait 60,24% des inscrits sur les listes électorales d'Offranville. La participation était de 46,99% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Offranville, 57,86% des votants avaient participé.

09:30 - Abstention à Offranville : les leçons des précédentes élections Le taux d'abstention constituera sans aucun doute l'un des critères décisifs des élections européennes 2024 à Offranville. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 44,88% au premier tour. Au second tour, 48,62% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel taux atteindra l'abstention à Offranville pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,36% dans la ville. L'abstention était de 20,34% au second tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.