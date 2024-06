Résultat des européennes à Oncy-sur-École : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Le Rassemblement national à Oncy-sur-École, un favori aux européennes ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste Bardella aux élections européennes sera très analysé. Si on met face à face le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Oncy-sur-École. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi s'attendre à 38% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Oncy-sur-École penchaient pour Le Pen il y a deux ans Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un beau score pour le RN à Oncy-sur-École. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la localité avec 26,54% au 1er tour et surtout 58,79% au 2e sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,46% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,51% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,86%. Avec 49,12% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,88%.

12:45 - Jordan Bardella en tête il y a cinq ans à Oncy-sur-École Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut aussi sembler évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Oncy-sur-École, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, avec 28,6% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 23,2% et Yannick Jadot à 9,23%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Oncy-sur-École Quel impact aura la population d'Oncy-sur-École sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 187 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 7,8%, les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,36%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 413 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (6,36%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Oncy-sur-École mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,17% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Oncy-sur-École : analyse du niveau de participation aux précédentes élections européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, mieux qu'en 2014. Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 470 inscrits sur les listes électorales d'Oncy-sur-École (Essonne) avaient participé au vote (soit 58,68%). Le taux de participation était de 49,14% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Oncy-sur-École À Oncy-sur-École, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera immanquablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,05% au premier tour. Au deuxième tour, 49,25% des électeurs ne se sont pas déplacés. Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 18,57% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 21,71% au second tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.