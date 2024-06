En direct

19:14 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file pourraient arriver au coude-à-coude ce soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais on se rappelle que Glucksmann avait glané 5,2% à Milly-la-Forêt, contre 22,05% pour la liste LREM lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Au cours du premier tour des élections des députés à Milly-la-Forêt, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,82% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Milly-la-Forêt, entre les 22,05% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,21% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,74% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Milly-la-Forêt ? Le score du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour cette européenne au niveau local, comme dans le reste du pays. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Milly-la-Forêt semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les électeurs de Milly-la-Forêt plutôt pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,97% contre 28,21% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,18% contre 56,82%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections du Parlement, avec 19,97% au premier tour, contre 24,74% pour le binôme La République en Marche. Cette entrée en matière mitigée ne va pas empêcher le RN de s'imposer au second tour avec 19,97%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Milly-la-Forêt il y a cinq ans ? Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Milly-la-Forêt, la liste RN, avec Jordan Bardella à sa tête, avait une longueur d'avance, avec 23,61% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,05% et Yannick Jadot à 13,94%. Ce qui correspond à 454 votes dans la commune.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Milly-la-Forêt : ce qu'il faut retenir Dans la commune de Milly-la-Forêt, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,87% et une densité de population de 139 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (76,94%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 854 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,43%) et le nombre de résidences HLM (2,93% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Milly-la-Forêt mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 27,24% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Milly-la-Forêt, quelle participation aux précédentes européennes ? Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,9%. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut analyser les résultats des consultations politiques précédentes. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, 43,6% des personnes habilitées à voter à Milly-la-Forêt avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 52,26% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Milly-la-Forêt : scrutin en cours L'une des grandes inconnues des élections européennes sera sans nul doute l'abstention à Milly-la-Forêt. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 21,72% au niveau de la commune, à comparer avec une abstention de 23,74% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La baisse du pouvoir d'achat serait de nature à nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Milly-la-Forêt (91490).