19:22 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Opio scrutés La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, avec une inconnue : les intentions des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 14,21% des voix dans la commune. Un score à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 2,87% à Opio, contre 30,5% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Bardella augurent un score élevé à Opio Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Opio. Mais celle-ci devrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance à Opio ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Opio lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,52%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 20,58%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 37,49% contre 62,51%. Le RN ratait aussi la première marche à Opio un mois plus tard, lors des législatives, avec 15,14% au premier tour, contre 34,91% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Opio, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée au moment du second tour, confirmant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - En 2019, une élection très instructive Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait de nouveau comme logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Opio lors des élections européennes précédentes, avec 30,5% des suffrages. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 20,09% dans la ville. Jordan Bardella échouait troisième, avec 18,7%.

11:45 - Opio : démographie et socio-économie impactent les élections européennes A mi-chemin des européennes, Opio regorge de diversité et d'activités. Avec ses 28,98% de cadres pour 2 393 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. Ses 370 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 28 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 30,27 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Avec 252 résidents étrangers, Opio se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 56 728 euros/an, la commune vise plus de prospérité. Opio incarne la vigueur et l'authenticité d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Perspectives de la participation aux dernières élections européennes à Opio Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 967 personnes habilitées à participer à une élection à Opio avaient pris part au scrutin (soit 53,81%). La participation était de 48,13% il y a 10 ans. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Opio : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des européennes à Opio, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine, seraient de nature à modifier les choix que feront les citoyens d'Opio (06650). A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 959 personnes en âge de voter au sein de la localité, 20,88% avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,73% au deuxième tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,2% au premier tour et seulement 54,09% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Opio ?