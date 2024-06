En direct

19:09 - Quel verdict pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était arrogé 4,73% à Mouans-Sartoux, contre 25,14% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Mouans-Sartoux, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,18% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Quel candidat vont élire les supporters de la droite à Mouans-Sartoux ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera un enjeu clé localement pour ces européennes 2024. Si dans l'Hexagone, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les habitants de Mouans-Sartoux plutôt favorables à Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,15% contre 29,62% pour Emmanuel Macron. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 39,92% contre 60,08%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Mouans-Sartoux un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,08% au premier tour, contre 23,18% pour le binôme Nupes. Au second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui remportera le plus de suffrages, avec 67,33% sur la seule circonscription recouvrant Mouans-Sartoux.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes déjà tranchantes Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Avec un score de 20,2%, Jordan Bardella avait été surpassé au cours des élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 25,14% des voix.

11:45 - Comprendre l'électorat de Mouans-Sartoux : un regard sur la démographie locale Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Mouans-Sartoux est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 26,39% de cadres supérieurs pour 10 531 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 952 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 608 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (74,95 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 616 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 8,33%, Mouans-Sartoux se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Parmi cette mosaïque sociale, 40,59% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1346,06 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Finalement, à Mouans-Sartoux, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux européennes à Mouans-Sartoux Au fil des dernières années, les 10 720 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation représentait 54,65% des votants de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), à comparer avec un taux de participation de 46,06% il y a dix ans. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des électeurs français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Mouans-Sartoux : les leçons des précédentes élections À Mouans-Sartoux, l'une des clés des européennes sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, 76,05% des personnes en âge de voter dans la ville avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 76,73% au premier tour, soit 6 623 personnes. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. L'inflation et ses conséquences sur le moral des familles sont notamment susceptibles de modifier les décisions que prendront les habitants de Mouans-Sartoux.