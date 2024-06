En direct

19:15 - Au Rouret, quelles sont les options de reports des voix Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait obtenu 4,67% au Rouret, contre 31,49% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui a déjà vécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Rouret, le binôme Nupes avait en effet cumulé 17,66% des votes dans la localité. Une performance à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat au Rouret à l'issue des européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point au Rouret. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à 29% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits du Rouret plutôt pour Macron à la présidentielle Le Rouret avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 20,45%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 32,71% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 39,05% contre 60,95%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Rouret un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 15,91% au premier tour, contre 31,70% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme LREM qui va cumuler le plus de suffrages, avec 53,60% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Avec un score de 19,35%, Jordan Bardella avait été surpassé aux élections du Parlement européen il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 31,49% des votes exprimés.

11:45 - Le Rouret : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, Le Rouret est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 33,46% de cadres pour 4 157 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. L'existence de 537 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (79,62 %) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les 306 résidents étrangers, représentant 7,44% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,03% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 571,92 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Le Rouret manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Le Rouret : retour sur la participation aux dernières élections européennes La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. Au Rouret, 57,75% des électeurs n'avaient pas participé. Comment votent généralement les habitants de cette localité ? Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, le taux d'abstention atteignait 45,54% au sein du Rouret, contre une abstention de 50,36% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent au Rouret : quel sera le taux d'abstention ? L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention au Rouret. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 19,13% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,31% au deuxième tour. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.