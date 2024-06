Résultat des européennes à Orbey : l'élection 2024 en direct

En direct

19:16 - À Orbey, quelles sont les options de reports du vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,43% des suffrages dans la localité. Une percée à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? En 2019, Glucksmann avait glané 3,16% à Orbey, contre 21,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN lors des européennes à Orbey ? Le résultat du RN sera un enjeu clé au niveau local pour ces élections européennes. Jordan Bardella devrait atteindre 30% à Orbey si la situation prédite par les instituts de sondages à l'échelle de la France se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité de 33% des votes dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est simple, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les inscrits d'Orbey plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 26,05% contre 28,61% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 47,03% contre 52,97%. Le RN ne convainquait pas plus à Orbey par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,78% au premier tour, contre 24,51% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va cumuler le plus de suffrages, avec 50,48% sur la seule circonscription couvrant Orbey.

12:45 - À Orbey, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, s'était imposée aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait enregistré 21,67% des votes, face à Nathalie Loiseau à 21,52% et Yannick Jadot à 16,4%.

11:45 - Orbey : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune d'Orbey, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? La répartition démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 10,34% sont des personnes âgées. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (70,89%) montre le poids des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 263 votants. D'autres part, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,96%) et le nombre de résidences HLM (3,64% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Orbey mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,25% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières élections européennes à Orbey : ce qu'il faut savoir Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des rendez-vous électoraux précédents, les 3 520 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 1 417 personnes habilitées à participer à une élection à Orbey avaient pris part à l'élection (soit 51,77%). Le taux de participation était de 47,47% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Abstention à Orbey : que retenir des précédentes élections ? À Orbey, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 23,07% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 22,63% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,71% au premier tour et seulement 60,73% au second tour. La flambée des prix des matières premières qui alourdit le budget des ménages, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs d'Orbey .