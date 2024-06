Résultat des européennes à Soultzeren : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - La liste RN favorite à Soultzeren pour les européennes ? Alors qu'à l'échelle du pays, les sondeurs prévoient un resultat de 33% pour le RN au scrutin européen en juin, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 11 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. On ne peut pas exclure que le RN termine à près de 30% ou plus à Soultzeren ce 9 juin au soir.

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Soultzeren ? C'est sans doute la présidentielle qui est l'indicateur le plus précis sur l'inclinaison des habitants d'une commune. L'élection du président de la République avait offert un flagrant avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate du parti d'extrême droite prenait la tête avec 32,52% au 1er tour contre 22,31% pour Emmanuel Macron et 14,15% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Rebelotte au deuxième tour face à Emmanuel Macron avec 52,9% contre 47,1%. Un mois plus tard, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 16,74% des suffrages sur place, contre 27,23% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (58,88%).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres il y a cinq ans à Soultzeren Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? 21,86% des voix avaient cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 17,32% et Yannick Jadot à 13,85%. Le mouvement eurosceptique avait glané ainsi 101 électeurs de Soultzeren.

11:45 - Soultzeren : européennes et dynamiques démographiques Dans la commune de Soultzeren, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 61 hab/km² et un taux de chômage de 7,73%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (56,42%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 464 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,52%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,74%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 31,68%, comme à Soultzeren, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - À Soultzeren, quelle abstention aux européennes ? L'observation des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 50,05% des inscrits sur les listes électorales de Soultzeren s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 38,64% il y a 10 ans. La participation des Français aux européennes connaîtra-t-elle une amélioration, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : la participation aux élections européennes représentait 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Soultzeren : l'abstention au cœur des préoccupations Ce 9 juin, lors des élections européennes à Soultzeren, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,31% au premier tour et seulement 60,72% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Soultzeren cette année ? Au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,67% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 24,62% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.