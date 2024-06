Résultat des européennes à Orcemont : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - À Orcemont, un Rassemblement national favori ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Les sondages d'intentions de vote prévoient un Jordan Bardella à environ 30% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette dynamique doit le pousser à 25% à Orcemont, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Orcemont ? Avec 16,55%, c'est un score décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Orcemont au premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans. La patronne du Rassemblement national était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,38% et 17,08% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 68,11% contre 31,89% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Le Rassemblement national sera distancé ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 11,37%, alors que les candidats LREM obtiendront 31,79% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours avisé au moment du scrutin de ce dimanche. Le trio de tête des précédentes européennes à Orcemont était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 27,85% des votes, devançant la liste de Jordan Bardella avec 15,95% et François-Xavier Bellamy avec 13,16%.

11:45 - Orcemont : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Orcemont comme partout ailleurs. Avec ses 31,49% de cadres pour 995 habitants, ce bourg peut compter sur une certaine vigueur économique. Avec 69 entreprises, Orcemont se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 37 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 5,26 % ont 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 35,88% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,47% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 209,33 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Orcemont, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Orcemont ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins européens passés. Lors des dernières élections européennes, le taux de participation s'élevait à 66,09% des inscrits sur les listes électorales d'Orcemont, contre un taux de participation de 62,35% pour les européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Orcemont pour les européennes L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Orcemont. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 666 personnes en âge de voter au sein de la commune, 86,04% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 83,03% au deuxième tour, soit 553 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient entre autres de faire augmenter le taux de participation à Orcemont.