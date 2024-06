En direct

19:07 - Que vont décider les supporters de la gauche à Rambouillet ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus aujourd'hui. Le jour du premier round des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,6% des bulletins dans la localité. Une percée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 5,31% à Rambouillet, contre 25,67% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Rambouillet avant les européennes Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Rambouillet semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné d'électeurs dans les bureaux de vote locaux. Une exception à confirmer.

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la présidentielle à Rambouillet Marine Le Pen se trouvait largement distancée dans les bureaux de vote de la commune au 1er tour de la présidentielle 2022, échouant à 14,14% contre 31,61% pour Emmanuel Macron et 19,33% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 33,34% contre 66,66%. Au premier tour des élections législatives, Rambouillet, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter avec 30,34%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 11,96%. Pas de changement au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Rambouillet en 2019 ? Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? Le trio de tête des précédentes élections européennes à Rambouillet était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 25,67% des bulletins exprimés, suivie de la liste de Yannick Jadot avec 15,87% et Jordan Bardella avec 15,35%.

11:45 - Élections à Rambouillet : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Rambouillet peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 17,56% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,69% de 75 ans et plus. Le taux élevé de cadres, représentant 32,38%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,62% et d'une population immigrée de 9,74% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (44,04%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Rambouillet, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Rambouillet : quel était le pourcentage de participation aux élections européennes ? Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 27 344 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Pendant les européennes 2019, 41,44% des inscrits sur les listes électorales de Rambouillet (Yvelines) avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 48,54% en 2014. L'abstention des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? A l'échelle nationale, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Rambouillet, 63,6% des électeurs n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Rambouillet Ce 9 juin, lors des européennes à Rambouillet, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 19 021 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 75,31% avaient pris part au vote. La participation était de 78,85% au premier tour, soit 14 998 personnes. En proportion, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 56,24% au premier tour et seulement 51,73% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Rambouillet ? L'inflation qui plombe les finances des ménages, cumulée avec les préoccupations liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet de faire augmenter le taux de participation à Rambouillet.