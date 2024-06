Résultat des européennes à Orgon : l'élection 2024 en direct

Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 345 habitants d'Orgon passés par les bureaux de vote avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste Bardella avait séduit 36,05% des votes devant Nathalie Loiseau à 15,46% et Yannick Jadot à 11,39%.

11:45 - Dynamique électorale à Orgon : une analyse socio-démographique

Comment la population d'Orgon peut-elle affecter le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 29% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,85%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 048 euros par an souligne le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 950 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,77% et d'une population immigrée de 14,10% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Orgon mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 38,12% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.