19:07 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Cavaillon fait envie à gauche La dynamique de la gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 20,14% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 3,83% à Cavaillon, contre 16,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : 16,34% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 19,42% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 15,75% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Cavaillon ? Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Cavaillon semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Le RN y a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Cavaillon Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un puissant score pour le RN à Cavaillon. Le parti avait obtenu une place en tête dans la localité avec 29,05% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 58,67% au deuxième. Le RN avait laissé derrière les candidats LFI-PS-PC-EELV (20,14%) et Les Républicains avec 15,98% au premier tour puis encore LREM (41,33%) au second (Cavaillon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,31% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,82% et Emmanuel Macron troisième avec 19,42%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,24%, devant Emmanuel Macron à 45,76%.

12:45 - 38,38% pour Jordan Bardella en 2019 à Cavaillon Se retourner sur le dernier test apparait encore comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Cavaillon, avec 38,38%, soit 2854 voix. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 16,34% et Yannick Jadot à 9,91%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Cavaillon A mi-chemin des élections européennes, Cavaillon fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 25 923 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 2 701 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 16 759 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (71,33 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 3 724 résidents étrangers participe à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2050,2 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,03%, révélant une situation économique tendue. À Cavaillon, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'intégration, se mêlent aux défis européens.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Cavaillon : facteurs et implications Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Cavaillon, 71,08% des électeurs avaient voté. L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette ville. Lors des élections européennes de 2019, 46,41% des électeurs de Cavaillon avaient participé au vote, contre une participation de 38,77% en 2014.

09:30 - Participation à Cavaillon : quelles perspectives pour les européennes ? À Cavaillon, l'un des facteurs déterminants de ces européennes sera incontestablement le taux d'abstention. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,97% au premier tour. Au second tour, 59,29% des votants ne se sont pas déplacés. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 30,69% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 29,61% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.