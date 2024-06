En direct

19:27 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? Après le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste il y a cinq ans aux européennes, avait obtenu 12,85% à Origny-Sainte-Benoite, contre 2,99% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà vécu. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à Origny-Sainte-Benoite, le binôme Nupes avait en effet obtenu 41,4% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,16% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (4,93% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,94% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Origny-Sainte-Benoite ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette européenne 2024, localement, comme dans le reste de la France. On remarque que Origny-Sainte-Benoite compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 52,64% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 46,53% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Vent favorable au RN à Origny-Sainte-Benoite ? Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste du pays à Origny-Sainte-Benoite à l'issue de l'élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 46,53% au 1er round. En finale deux semaines plus tard, c'est aussi la cheffe de l'ancien Front national qui passait devant à Origny-Sainte-Benoite avec 67,45%, devant Emmanuel Macron à 32,55%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 40,98% des voix sur place, contre 41,40% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (50,54%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières élections européennes à Origny-Sainte-Benoite Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble encore une évidence au moment du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Origny-Sainte-Benoite, à 52,64%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 12,85% et Manon Aubry à 6,16%.

11:45 - Analyse socio-économique d'Origny-Sainte-Benoite : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Origny-Sainte-Benoite mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'impacter les résultats des européennes. Avec une densité de population de 73 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 23,9%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles possédant au moins une voiture (69,45%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 484 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,87%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,64%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Origny-Sainte-Benoite mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 13,43% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Origny-Sainte-Benoite : analyse du niveau d'abstention aux précédentes européennes Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes représentait 49,88%, mieux qu'en 2014. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des derniers scrutins européens ? En 2019, au moment des élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 46,7% au niveau d'Origny-Sainte-Benoite. L'abstention était de 63,41% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Origny-Sainte-Benoite : la participation au cœur des préoccupations L'abstention sera l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Origny-Sainte-Benoite. Les jeunes générations montrent couramment un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Au second tour de la présidentielle, 25,8% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 27,39% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 55,56% au premier tour. Au deuxième tour, 54,86% des votants ne se sont pas déplacés.