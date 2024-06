En direct

19:28 - À Ornaisons, quels reports de voix à gauche aux européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Ornaisons, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,4% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 14,35% à Ornaisons, contre 17,34% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 17,34% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,69% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,4% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel verdict pour le RN de Jordan Bardella à Ornaisons ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très observé. Si on s'en tient à la progression du RN attendue par les intentions de vote à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci devrait s'élever à environ 38% à Ornaisons. Une estimation qui concorde avec les suffrages déjà grattés par le parti dans la ville ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Avantage Rassemblement à Ornaisons ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros démarrage pour le Rassemblement national à Ornaisons. Le parti frontiste avait fini en tête dans la ville avec 33,40% au premier round. Il gagnait ensuite avec 51,95% au deuxième sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même obtenu un score plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait engrangé 32,9% au premier tour et 56,32% au second dans la cité.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Ornaisons Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 132 électeurs d'Ornaisons avaient choisi la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella avait glané 28,27% des votes face à Nathalie Loiseau à 17,34% et Raphaël Glucksmann à 14,35%.

11:45 - Élections européennes à Ornaisons : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote d'Ornaisons, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 102 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 76 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 737 foyers fiscaux. Dans le bourg, 16,62 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,52 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 39,73% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 56,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 671,21 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. À Ornaisons, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Ornaisons ? Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%. Au fil des dernières années, les 1 128 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 523 personnes en âge de voter à Ornaisons, 44,36% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 52,57% il y a 10 ans.

09:30 - Election à Ornaisons : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Ornaisons, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,82% au premier tour. Au second tour, 52,62% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Ornaisons pour les européennes ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 79,52% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 77,25% au second tour, c'est-à-dire 764 personnes. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour.