Résultat des européennes à Orthevielle : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes à Orthevielle ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La barre est haute : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Orthevielle, le binôme Nupes avait en effet glané 35,76% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 14,81% à Orthevielle, contre 16,3% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national à Orthevielle, un favori aux européennes ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN se montre déjà forte à Orthevielle entre Jordan Bardella en 2019 (18,77%) et Marine Le Pen en 2022 (25,95% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à 2022 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les dernières tendances à Orthevielle La présidentielle avait offert un net avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle glanait 25,95% au premier tour contre 25,19% pour Emmanuel Macron et 14,2% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,42% contre 52,58%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,47% des suffrages sur place, contre 35,76% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,15%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes à Orthevielle Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 76 électeurs d'Orthevielle avaient été séduits par le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait attiré ainsi 18,77% des votes devant Nathalie Loiseau à 16,3% et Raphaël Glucksmann à 14,81%.

11:45 - Élections à Orthevielle : l'impact des caractéristiques démographiques À Orthevielle, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Avec un pourcentage de 31% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,46%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le taux de ménages propriétaires (83,96%) souligne l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (18,62%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 441 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,35%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,17%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Orthevielle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 26,63% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - À Orthevielle, quelle participation aux européennes ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le record de la participation la plus basse constatée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Orthevielle, 57,29% des habitants avaient voté. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut analyser les résultats des dernières élections. Pendant les dernières européennes, 441 électeurs d'Orthevielle (Landes) avaient pris part au vote (soit 57,87%), contre une participation de 46,37% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Orthevielle pour les européennes L'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen à Orthevielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 818 personnes en âge de voter au sein de la ville, 17,48% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 22,33% au second tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,42% au premier tour. Au deuxième tour, 49,82% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. La flambée des prix des matières premières qui grève les finances des ménages combinée avec les craintes engendrées par le conflit militaire entre entre Israël et la Palestine pourraient entre autres impacter le pourcentage de participation à Orthevielle.