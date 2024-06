Résultat des européennes à Port-de-Lanne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes à Port-de-Lanne ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 12,28% à Port-de-Lanne, contre 18,53% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage publiées lors de la campagne. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Port-de-Lanne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 35,67% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (7,59% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (13,39% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (4,02% pour Yann Brossat en 2019). Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de définir sa réelle base à Port-de-Lanne, entre les 18,53% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,45% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Que vont trancher les électeurs de Port-de-Lanne ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. À Port-de-Lanne, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,33% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 22,28% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que prédisent les sondages en 2024 sur la France entière, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la dernière présidentielle à Port-de-Lanne Port-de-Lanne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,28%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 24,9% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,2% contre 52,8%. Le RN n'a pas plus convaincu à Port-de-Lanne un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 18,24% au premier tour, contre 35,67% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, qui verra également le binôme Nupes l'emporter.

12:45 - À Port-de-Lanne, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 24,33% des voix s'étaient portées vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,53% et Yannick Jadot à 13,39%. Le RN avait réuni ainsi pas moins de 109 électeurs de Port-de-Lanne.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Port-de-Lanne : ce qu'il faut retenir Comment les habitants de Port-de-Lanne peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans la localité, avec près de 30% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,09%. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (81,85%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 511 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,40%) et le nombre de résidences HLM (0,78% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Port-de-Lanne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,75% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Port-de-Lanne Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau du pays tout entier, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Port-de-Lanne, 58,16% des votants avaient voté. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 471 personnes habilitées à participer à une élection à Port-de-Lanne avaient pris part au scrutin (soit 62,38%). La participation était de 53,06% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Port-de-Lanne L'un des critères importants des élections européennes sera sans nul doute le taux d'abstention à Port-de-Lanne. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 57,61% au premier tour et seulement 53,55% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Port-de-Lanne ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 883 personnes en âge de voter dans la commune, 83,69% avaient participé au vote, contre un taux de participation de 81,67% au second tour, soit 722 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.