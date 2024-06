Résultat des européennes à Ottange : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Des tendances à retenir Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné un beau démarrage pour le Rassemblement national à Ottange. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la ville avec 33,33% au premier tour avant un formidable 55,07% au deuxième (Ottange ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré un score plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 30,58% au 1er tour et 50,79% au deuxième dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? 28,69% des votes étaient tombés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 21,8% et Yannick Jadot à 9,99%. Le mouvement nationaliste séduisait ainsi pas moins de 204 habitants d'Ottange passés par les urnes.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Ottange : ce qu'il faut savoir Dans la commune d'Ottange, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 11,49%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. En outre, le taux de familles propriétaires (74,05%) met en avant le poids des questions d'habitat et d'urbanisation. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (76,86%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 556 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 23,60% et d'une population étrangère de 19,60% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Ottange mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 35,81% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Ottange : étude du niveau d'abstention aux précédentes européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Au fil des dernières années, les 3 151 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 56,31% au niveau d'Ottange (Moselle). Le taux d'abstention était de 67,32% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent à Ottange : la participation en question L'abstention constituera incontestablement l'une des clés des européennes à Ottange. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 68,98% dans la localité. La participation était de 69,75% au second tour, c'est-à-dire 1 086 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des ménages seraient susceptibles de faire augmenter le taux de participation à Ottange.