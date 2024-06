En direct

19:22 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Volmerange-les-Mines pour ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 6,46% à Volmerange-les-Mines, contre 28,47% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté malgré sa poussée lors des dernières élections législatives, en 2022. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Volmerange-les-Mines, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 22,22% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Volmerange-les-Mines lors des européennes ? Quand on analyse la progression du RN annoncée par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN devrait se situer pas loin des 30% à Volmerange-les-Mines. Un calcul qui semble coller avec les suffrages déjà arrachés par le parti sur place entre les européennes 2019 (18,02%) et Marine Le Pen en 2022 (22% au premier tour de la présidentielle), correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 36,14% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 36,61% contre 63,39%. Le RN ne convainquait pas plus à Volmerange-les-Mines quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 18,52% au premier tour, contre 40,40% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui va glaner le plus de voix, avec 59,89% sur la seule circonscription recouvrant Volmerange-les-Mines.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Nathalie Loiseau à Volmerange-les-Mines Quel verdict était tombé lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. À Volmerange-les-Mines, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,47% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 18,02%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 14,58%.

11:45 - Élections européennes à Volmerange-les-Mines : impact de la démographie et de l'économie locale Dans les rues de Volmerange-les-Mines, le scrutin est en cours. Avec ses 2 288 habitants, cette localité est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 77 entreprises, Volmerange-les-Mines offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 33 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 6,89 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes en matière d'éducation et de soins de santé. Les 306 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,6%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 41 011 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Volmerange-les-Mines contribue à édifier l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Volmerange-les-Mines : quel était le taux d'abstention aux précédentes élections européennes ? Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Il y a cinq ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 748 inscrits sur les listes électorales à Volmerange-les-Mines, 50,33% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 63,1% il y a 10 ans.

09:30 - La participation aux européennes à Volmerange-les-Mines La participation sera incontestablement l'une des clés de ces européennes 2024 à Volmerange-les-Mines. La hausse généralisée des prix qui alourdit les finances des ménages cumulée avec les préoccupations liées à la guerre au Moyen-Orient, pourraient renforcer l'engagement civique des électeurs de Volmerange-les-Mines . Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 75,65% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 74,73% au premier tour, ce qui représentait 1 088 personnes. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 41,75% au premier tour et seulement 40,65% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Volmerange-les-Mines ?