Résultat des européennes à Ouches : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Ouches, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Une autre source de doute de ces européennes est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 16,7% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 4,39% à Ouches, contre 18,2% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont décider les habitants d'Ouches ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion dessinent une progression du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella tout proche des 40% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins forte localement.

15:02 - Les électeurs d'Ouches plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La commune d'Ouches avait plébiscité Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La figure du parti d'extrême droite s'imposait avec 35,24% au premier tour. Au deuxième tour, face à Emmanuel Macron, elle finissait aussi première avec 54,45%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 24,85% des votes sur place, contre 33,80% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (72,03%).

12:45 - Il y a cinq ans, une élection déjà tranchante Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble toujours indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste présentée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections européennes il y a cinq ans à Ouches, avec 33,26% des voix (159 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 18,2% et la liste François-Xavier Bellamy avec 12,76%.

11:45 - Le poids démographique et économique d'Ouches aux européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à Ouches comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 513 logements pour 1 147 habitants, la densité de la ville est de 114 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 60 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 638 foyers fiscaux. Dans le village, 17,46 % des résidents sont des enfants, et 8,43 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 46,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 130,39 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. En résumé, Ouches incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Ouches Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 1 166 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes 2019, 42,82% des personnes habilitées à participer à une élection à Ouches avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 55,69% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Ouches, 65,86% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes sont lancées à Ouches : scrutin en cours Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Ouches ? Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 54,96% au premier tour. Au deuxième tour, 45,78% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Ouches ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 82,48% des personnes aptes à participer à une élection dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,49% au second tour, soit 744 personnes. Pour mémoire, au niveau national, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.