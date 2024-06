Résultat des européennes à Saint-Léger-sur-Roanne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Saint-Léger-sur-Roanne, qui vont choisir les supporters de la Nupes ? Après le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Glucksmann s'était élevé à 4,62% à Saint-Léger-sur-Roanne, contre 22,06% pour la liste de la majorité lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà éclaté. La réserve de voix s'avère importante. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Saint-Léger-sur-Roanne, le binôme Nupes avait en effet enregistré 13,76% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Saint-Léger-sur-Roanne pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette européenne au niveau local, comme dans le reste de la France. Si dans toute la France, les enquêtes d'opinion calculent une progression moyenne du RN à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le parti n'a en fait enregistré que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Léger-sur-Roanne lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,16%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 29,16%. Et elle échouait aussi au second tour avec 47,29% contre 52,71%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 23% au premier tour, contre 26,49% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Saint-Léger-sur-Roanne, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au cours du second tour, achevant la défaite du parti lepéniste.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Saint-Léger-sur-Roanne il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste d'extrême droite présentée par Jordan Bardella qui avait dominé les européennes à l'époque à Saint-Léger-sur-Roanne, avec 27,1% des votes exprimés devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 22,06% elle-même suivie par François-Xavier Bellamy avec 14,08%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Léger-sur-Roanne : une analyse socio-démographique La composition démographique et socio-économique de Saint-Léger-sur-Roanne définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des européennes. Avec une densité de population de 250 hab par km² et 45,33% de population active, ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour les élections. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,9% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (88,68%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 496 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,60%) met en évidence des impératifs d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (5,31%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-Léger-sur-Roanne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,43% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - À Saint-Léger-sur-Roanne, quelle participation aux précédentes européennes ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des élections antérieures ? Pendant les élections européennes 2019, 504 électeurs de Saint-Léger-sur-Roanne (Loire) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 55,45%), contre un taux de participation de 48,05% il y a dix ans. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes à Saint-Léger-sur-Roanne sont lancées À Saint-Léger-sur-Roanne, l'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,12% au premier tour. Au deuxième tour, 52,35% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Saint-Léger-sur-Roanne ? En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 16,45% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 18,87% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.