Résultat des européennes à Férolles-Attilly : l'élection 2024 en direct

17:23 - Emmanuel Macron en tête en 2022 à Férolles-Attilly C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Férolles-Attilly lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,24%, arrivant devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 25,46%. Et elle échouait aussi au second tour avec 45,54% contre 54,46%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,42% au premier tour, contre 31,18% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui glanera le plus de suffrages, avec 73,12% sur l'unique circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes déjà tranchantes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore sensé au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans, la liste Rassemblement national enregistrait 23,92% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 33,25%.

11:45 - Férolles-Attilly : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Férolles-Attilly peut-elle peser sur le résultat des européennes ? Dans le bourg, 28% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 28,82% ont plus de 60 ans. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (90,73%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 422 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population étrangère de 6,41% et d'une population immigrée de 9,66% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (41,66%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Férolles-Attilly, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - À Férolles-Attilly, quelle participation aux élections européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h. Au cours des dernières années, les 1 282 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des dernières élections européennes, 50,64% des inscrits sur les listes électorales de Férolles-Attilly (Seine-et-Marne) avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 54,69% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Férolles-Attilly : scrutin en cours Ce dimanche, lors des élections européennes à Férolles-Attilly, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,58% au premier tour. Au second tour, 44,48% des votants se sont déplacés. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,14% au sein de la commune, à comparer avec une participation de 79,12% au premier tour, ce qui représentait 716 personnes. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.