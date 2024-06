En direct

19:21 - Les électeurs de la gauche unie très suivis L'union de gauche aux législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Palaja, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,25% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 9,06% à Palaja, contre 17,78% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes à Palaja ? À Palaja, on note que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,83% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,43% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Palaja ? Dernières élections en date, les législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Palaja. Le parti avait obtenu une place en tête dans la commune avec 28,79% au premier tour et surtout 53,16% au deuxième, lui promettant d'être au sommet à l'échelle municipale sur l'unique circonscription du lieu. Il a même enregistré plus de votes aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection suprême quelques semaines plus tôt. La patronne du parti avait rassemblé 27,43% au 1er tour et 50% au second dans la ville.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Regarder en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste RN présentée par Jordan Bardella qui s'était imposée aux européennes il y a cinq ans à Palaja, avec 29,83% des bulletins valides devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 17,78% et Yannick Jadot avec 11,2%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Palaja : ce qu'il faut savoir Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Palaja, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 2 594 habitants répartis dans 1 134 logements, cette commune présente une densité de 155 hab/km². Ses 132 entreprises témoignent d'une économie florissante. Dans la commune, 29 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 8,13 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 30,21% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,92% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 360,30 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Palaja démontre l'attachement des habitants aux idées de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux européennes à Palaja : les chiffres clés Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et seulement 43,29% à 17 heures. Pour comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 38,7% des électeurs de Palaja. Le taux d'abstention était de 43,04% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Palaja À Palaja, le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des facteurs décisifs du scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,55% au premier tour et seulement 57,65% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Palaja cette année ? Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 072 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 86,25% avaient participé à l'élection, contre une participation de 84,11% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 747 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.