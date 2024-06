Résultat des européennes à Cazilhac : l'élection 2024 en direct

En direct

19:28 - Qui de Glucksmann ou Hayer va dominer l'autre lors des élections européennes à Cazilhac ? Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient au coude-à-coude à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 18,61% à Cazilhac, contre 11,41% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés à Cazilhac, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,4% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (8,15% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (10,33% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (2,85% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Cazilhac à l'issue des européennes ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très analysé. Alors que les sondages annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Cazilhac semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les inscrits de Cazilhac plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Se retourner sur le scrutin le plus récent semble logique au moment de l'élection du jour. Même si ceci ne donne aucune certitude…Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné lieu à un beau score pour le RN à Cazilhac. Ce dernier s'était élevé en tête dans la localité avec 28,40% au 1er tour et surtout 54,07% au second sur la circonscription du secteur. Il a même réalisé un score plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt. Elle avait accumulé 27,61% au premier tour et 50,46% au deuxième dans la ville. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 24,19% et 17,36% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (49,54%) au deuxième.

12:45 - En 2019, une expérience déjà tranchante Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut toujours sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Cazilhac, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, s'était imposée, glanant 29,21% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,61% et Raphaël Glucksmann à 11,41%. C'étaient alors 215 habitants qui avaient été séduits par le RN dans la localité.

11:45 - Cazilhac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Cazilhac comme dans toute la France. Avec ses 1 643 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 109 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 26 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 13,35 % ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Les électeurs, dont 39,13% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, 35,97% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 482,42 €, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Cazilhac s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Cazilhac ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette ville ? Au moment des précédentes élections européennes, 780 électeurs de Cazilhac (Aude) avaient pris part au scrutin (soit 61,47%). La participation était de 55,23% il y a 10 ans.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Cazilhac L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Cazilhac. L'inflation qui plombe les finances des Français cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à ramener les habitants de Cazilhac (11570) dans les bureaux de vote. Au premier tour de l'élection présidentielle, 17,1% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 18,85% au deuxième tour. En comparaison, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,59% au premier tour. Au second tour, 43,59% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Cazilhac ?