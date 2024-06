Résultat des européennes à Palluau : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat aux européennes de Palluau pour la liste Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le principal enseignement au niveau local pour ces élections du Parlement européen 2024. Si dans tout le pays, les sondages d'opinion prédisent une progression moyenne du Rassemblement national à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella à près de 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a en fait gagné que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Avantage Renaissance à Palluau ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Palluau lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,45%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 27,62%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,63% contre 56,37%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 17,62% au premier tour, contre 28,73% pour le binôme La République en Marche. Au deuxième tour, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de votes, avec 52,74% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Palluau Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Avec un résultat de 24,06%, Jordan Bardella avait été devancé à l'occasion des européennes il y a cinq ans par la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 25,31% des suffrages.

11:45 - Palluau aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La démographie et le contexte socio-économique de Palluau contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 10,24% et une densité de population de 146 habitants par km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (14,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 380 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (20,0%) met en évidence des besoins de suivi social, tandis que le taux de salariés en CDD (8,41%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Palluau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,84% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - À Palluau, quelle participation aux précédentes européennes ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Palluau, 69,96% des électeurs n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au cours des derniers scrutins européens, les 1 130 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 42,82% des électeurs de Palluau (Vendée) avaient déserté les urnes. L'abstention était de 58,44% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est l'heure de voter à Palluau : la participation au cœur des préoccupations À Palluau, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ces élections européennes 2024. La guerre aux portes de l'Europe pourrait entre autres pousser les électeurs de Palluau à ne pas rester chez eux. Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 25,24% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 23,07% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,83% au premier tour. Au deuxième tour, 56,62% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote.