En direct

19:23 - À Saint-Étienne-du-Bois, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? L'union des partis de gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que décideront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'occasion du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,73% des bulletins dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,49% à Saint-Étienne-du-Bois, contre 16,81% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Saint-Étienne-du-Bois ? Si on met face à face le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 3 points à Saint-Étienne-du-Bois. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. Assez pour prévoir près de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits de Saint-Étienne-du-Bois plutôt favorables à Le Pen en 2022 C'est probalement le choix du locataire de l'Elysée qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. La ville de Saint-Étienne-du-Bois s'était clairement tournée vers Marine Le Pen au moment de l'élection suprême de 2022. La cheffe de file de l'ancien FN s'imposait avec 31,82% au premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,42% contre 50,58%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 23,27% des votes sur place, contre 24,35% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (51,86%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler sensé au moment du scrutin de ce 9 juin. C'est la liste d'extrême droite de Jordan Bardella qui avait dominé les élections européennes il y a cinq ans à Saint-Étienne-du-Bois, avec 28,65% des électeurs, soit 196 voix, devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 16,81% et la liste François-Xavier Bellamy avec 12,43%.

11:45 - Dynamique électorale à Saint-Étienne-du-Bois : une analyse socio-démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Étienne-du-Bois, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 2 191 habitants répartis dans 985 logements, cette commune présente une densité de 71 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 99 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 202 foyers fiscaux. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 20,9 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 41,7% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 41,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 331,70 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Étienne-du-Bois, les problématiques locales, tels que le travail, l'éducation et l'immigration, se joignent aux défis européens.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Saint-Étienne-du-Bois L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, 744 personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Étienne-du-Bois avaient pris part à l'élection (soit 51,74%). Le taux de participation était de 40,37% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Saint-Étienne-du-Bois : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Saint-Étienne-du-Bois ? Pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 454 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 22,78% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 20,29% au premier tour. En proportion, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 53,49% au premier tour et seulement 55,89% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Étienne-du-Bois ? L'inflation est notamment en mesure de pousser les habitants de Saint-Étienne-du-Bois (85670) à ne pas rester chez eux.