Résultat des européennes à Beaufou : l'élection 2024 en direct

17:24 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour les européennes

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Beaufou lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,98%, dépassant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 22,57%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 35,27% contre 64,73%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 13,59% au premier tour, contre 31,46% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui cumulera le plus de voix, avec 60,54% sur la seule circonscription recouvrant la commune.