En direct

19:08 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Pamiers pour ces européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Pamiers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,75% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,46% à Pamiers, contre 17,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois de ceux de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où peut aller la liste RN lors des européennes à Pamiers ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera très commenté localement pour ces élections des députés européens 2024. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pamiers semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la localité. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Pamiers ? Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Pamiers lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 26,63% des suffrages dès le 1er tour. Au deuxième tour, c'est encore la leader du parti d'extrême droite qui l'emportait à Pamiers avec 50,15%, devant Emmanuel Macron à 49,85%. Un mois plus tard, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la ville, cumulant 24,09% des suffrages sur place, contre 28,75% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,87%).

12:45 - Jordan Bardella en tête lors des dernières élections européennes à Pamiers Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Pamiers, avec 29,77% des suffrages exprimés (1364 voix) devant la liste de Nathalie Loiseau avec 17,81% elle-même suivie par Yannick Jadot avec 10,93%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Pamiers et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Pamiers est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 16 394 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 324 entreprises démontrent une économie florissante. Le taux de familles détenant au moins une voiture (68,04 %) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Pamiers forme une communauté diversifiée, avec ses 1 424 résidents étrangers, soit 8,93% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 346 €/an, la ville dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 17,62%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. À Pamiers, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Pamiers : la mobilisation des habitants aux européennes Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette agglomération lors des élections passées ? A l'occasion des élections européennes 2019, le taux de participation s'était hissé à 51,17% au niveau de Pamiers (Ariège), à comparer avec une participation de 43,47% en 2014. Y aura-t-il une amélioration de la participation des Français aux européennes, à l'image du rebond constaté en 2019 ? Sur tout le territoire français, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Pamiers, 68% des votants avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Pamiers ? À Pamiers, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera l'ampleur de l'abstention. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie et son impact en matière énergétique et économique sont notamment en mesure d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les habitants de Pamiers. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 24,96% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre une abstention de 26,87% au second tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,79% au premier tour. Au second tour, 56,22% des électeurs ne se sont pas déplacés.