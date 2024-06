Résultat des européennes à la Tour-du-Crieu : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Avantage Rassemblement à la Tour-du-Crieu ? Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient offert un très bon démarrage pour le Rassemblement national à la Tour-du-Crieu. Ce dernier s'était élevé en tête dans la ville avec 26,16% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Divers gauche sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,16% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,67% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,89%, devant Emmanuel Macron à 45,11%.

12:45 - À la Tour-du-Crieu, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à la Tour-du-Crieu, à 31,49%, soit 382 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 16,49% et Yannick Jadot à 10,88%.

11:45 - Les enjeux locaux de la Tour-du-Crieu : tour d'horizon démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers La Tour-du-Crieu, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Dotée de 1 420 logements pour 3 246 habitants, la densité de la commune est de 304 habitants/km². Avec 191 entreprises, La Tour-du-Crieu offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (90,85 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,65% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 462 euros/an, la commune ambitionne un avenir prospère. À la Tour-du-Crieu, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Européennes précédentes à la Tour-du-Crieu : le niveau d'abstention Pour cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. Il y a cinq ans, pendant les précédentes élections européennes, 1 297 électeurs de la Tour-du-Crieu (Ariège) avaient participé au vote (soit 57,01%), contre un taux de participation de 45,38% en 2014. Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À la Tour-du-Crieu, 66,02% des habitants avaient participé.

09:30 - C'est le moment de voter à la Tour-du-Crieu pour les élections européennes À la Tour-du-Crieu, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'étendue de l'abstention. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles pourrait potentiellement pousser les citoyens de la Tour-du-Crieu à ne pas rester chez eux. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 2 338 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,73% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,2% au second tour, c'est-à-dire 1 805 personnes. En proportion, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,57% au premier tour et seulement 43,59% au deuxième tour.