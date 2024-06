Résultat des européennes à Pancé : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - À Pancé, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 convoité La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nupes, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Pancé, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,06% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,94% à Pancé, contre 25% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer à Pancé : 25% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 36,11% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,71% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à Pancé ? En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà puissante à Pancé entre Jordan Bardella en 2019 (12,04%) et Marine Le Pen en 2022 (17,98% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 22% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits de Pancé penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 17,98%, c'est un résultat insuffisant qu'avait obtenu Marine Le Pen à Pancé au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La candidate était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 36,11% et 23,39% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 31,3% contre 68,7%. Avec 15,18%, le RN sera distancé par la suite par les 34,71% du binôme La République en Marche au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Le RN restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin plein d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble encore sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Pancé lors des précédentes européennes, avec 25% des voix. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 21,99% dans la cité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 12,04%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Pancé La composition démographique et socio-économique de Pancé façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des européennes. Avec 48,9% de population active et une densité de population de 59 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 6,83% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (80,99%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 473 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (2,83%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,68%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Pancé mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 19,33% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Abstention aux dernières élections européennes à Pancé : un regard approfondi Est-ce que les citoyens français se déplaceront plus pour participer aux élections européennes cette année, à l'instar du rebond observé en 2019 ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais constatée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Pancé, 62,0% des habitants avaient voté. Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 55,35% dans la commune de Pancé, contre un taux de participation de 46,52% en 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Pancé À Pancé, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter l'étendue de l'abstention. La guerre aux portes de l'Europe est notamment en mesure d'inciter les habitants de Pancé à s'intéresser plus fortement de l'élection. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80,00% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,87% au second tour, ce qui représentait 687 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour.