Résultat des européennes à Poligné : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Un match Renaissance-Parti socialiste aussi à Poligné pour ces élections européennes 2024 ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Glucksmann avait atteint 9,8% à Poligné, contre 25,61% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Poligné, le binôme Nupes avait en effet cumulé 39,43% des votes dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Le verdict dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du PCF.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Poligné lors des européennes ? Le résultat obtenu par la liste de Jordan Bardella va être le déterminant à l'échelle locale pour cette élection européenne. Si à l'échelle nationale, les instituts de sondage annoncent une progression moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 24% dans la commune), il faut noter pourtant que le parti n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les inscrits de Poligné plutôt favorables à Macron en 2022 Avec 17,68%, c'est un score décevant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Poligné au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La candidate était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,01% et 25,83% des suffrages. Le second tour la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron s'imposant avec 72,36% contre 27,64% pour Le Pen. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 16,12%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV obtiendront 39,43% des voix. Poligné choisira d'ailleurs un binôme LFI-PS-PC-EELV au second tour, finalement vainqueur localement avec 52,68%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Poligné Le résultat de ce dimanche va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? À Poligné, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,61% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 17,82%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,7%.

11:45 - Élections européennes à Poligné : un éclairage démographique Quel portrait faire de Poligné, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 228 habitants répartis dans 526 logements, ce bourg présente une densité de 127 habitants/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 58 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 624 foyers fiscaux. Dans le bourg, 37 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 3,47 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 27,12% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 48,08% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 897,46 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. À Poligné, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Poligné Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 262 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, parmi les 473 inscrits sur les listes électorales à Poligné, 42,87% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 56,11% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Poligné : scrutin en cours À Poligné, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,8% au premier tour et seulement 44,61% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Poligné pour les élections européennes ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 20,61% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,43% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.