19:10 - Qui va tirer parti du score de la Nupes à Grand-Santi ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche dans les isoloirs. La Nupes était absente aux législatives à Grand-Santi. On trouvait un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) en pôle position au premier tour, avec 71,35% des bulletins. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Grand-Santi lors des européennes ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du RN lors des européennes 2024 sera très scruté. On note que Grand-Santi compte parmi les rares villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 12,5% lors du vote européen et Marine Le Pen 4,68% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à analyser pour les élections européennes Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 46,78% et Emmanuel Macron avec 29,24% qui étaient les finalistes virtuels à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans à Grand-Santi. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 4,68%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 24,31% contre 75,69%. Les élections législatives qui suivront ne donneront pas l'avantage, au premier tour, au RN, qui récoltera 0,53%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 71,35% des voix. Le parti sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Grand-Santi Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. À Grand-Santi, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25% des votes. La gagnante était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 18,75%. En troisième position se trouvait Manon Aubry avec 12,5%.

11:45 - Élections à Grand-Santi : l'impact des caractéristiques démographiques Comment la population de Grand-Santi peut-elle peser sur le résultat des élections européennes ? Avec 68% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 34,95%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (94,58%) met en avant le poids des problématiques relatives au logement et à l'urbanisme. Un revenu moyen par foyer fiscal de 7 011 euros/an peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 24,86% et d'une population étrangère de 33,01% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Grand-Santi mettent en relief une diversité de qualifications, avec 92,45% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Européennes passées à Grand-Santi : retour sur la participation électorale L'étude des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. En 2019, pendant les européennes, 96,63% des personnes en capacité de voter à Grand-Santi avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 96,88% lors du scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle nationale, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Grand-Santi, 54,1% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Grand-Santi : scrutin en cours À Grand-Santi, l'une des clés des élections européennes 2024 sera indéniablement l'ampleur de la participation. Les études montrent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 13,11% des votants de la ville, à comparer avec une participation de 11,43% au deuxième tour, soit 150 personnes. Pour rappel, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.