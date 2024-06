En direct

19:10 - À Apatou, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Apatou. Le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'imposait au premier tour, avec 60,60% des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Apatou avant les européennes ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. À Apatou, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 16,67% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 4,88% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Les tendances de 2022 à avoir à l'esprit pour ce dimanche La ville d'Apatou avait voté pour Marine Le Pen à 4,88% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient dépassé la cheffe du Rassemblement national avec 74,53% et 17,62% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 67,5% contre 32,5% pour Le Pen au second tour sur place. Les élections législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 0,14%, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 60,60% des voix. Pas d'amélioration au second tour, le mouvement étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - À Apatou, Yannick Jadot en tête lors des dernières élections européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait toujours comme sensé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes élections européennes à Apatou plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 22,22% des voix, suivie de la liste de Nathalie Loiseau avec 18,52% et Jordan Bardella avec 16,67%.

11:45 - Comment la composition démographique d'Apatou façonne les résultats électoraux ? Dans la ville d'Apatou, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 71% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 75,55%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Un salaire moyen mensuel net de 2680,06 € par mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 38,99% et d'une population immigrée de 31,21% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Apatou mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 83,39% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Leçons à tirer de la participation lors des dernières européennes à Apatou Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% le midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Durant les européennes de 2019, 3,99% des personnes aptes à participer à une élection à Apatou s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 7,74% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Apatou : les européennes débutent À Apatou, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des européennes. Il y a deux ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 064 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 82,25% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 81,83% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est notamment capable d'impacter les décisions que prendront les habitants d'Apatou.