En direct

19:25 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Pargny-sur-Saulx pour ces européennes 2024 ? L'autre question qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 14,48% des bulletins dans la localité. Une percée à compléter avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 0,71% pour Yannick Jadot, 1,66% pour Fabien Roussel et 0,24% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,58% à Pargny-sur-Saulx, contre 7,2% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 7,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 17,87% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 5,06% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Pargny-sur-Saulx ? Le nombre d'électeurs séduits par la liste Bardella sera la clé du scrutin pour cette élection à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Pargny-sur-Saulx semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Vent favorable au RN à Pargny-sur-Saulx ? Analyser le plus récent verdict des urnes fait figure d'évidence au moment de l'élection suivante. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Pargny-sur-Saulx. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 36,55% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Divers droite (Pargny-sur-Saulx ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 53,61% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,2%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 72,66%, devant Emmanuel Macron à 27,34%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 326 habitants de Pargny-sur-Saulx passés par les isoloirs avaient été séduits par la liste RN il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, avait convaincu ainsi 60,15% des voix face à Nathalie Loiseau à 7,2% et Manon Aubry à 6,83%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pargny-sur-Saulx Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Pargny-sur-Saulx montrent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 153 habitants/km² et un taux de chômage de 18,67%, les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets majeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 18 666 euros par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (11,88%) et le nombre de résidences HLM (20,76% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Les chiffres sur l'instruction à Pargny-sur-Saulx mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 50,92% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Pargny-sur-Saulx : étude du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes Assisterons-nous à une progression de l'abstention aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune, il faut étudier les résultats des consultations politiques précédentes. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, 56,18% des personnes habilitées à voter à Pargny-sur-Saulx avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 73,84% en 2014.

09:30 - Les européennes à Pargny-sur-Saulx sont lancées À Pargny-sur-Saulx, le taux de participation sera indiscutablement un critère clé du scrutin européen. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 31,36% au sein de la ville. L'abstention était de 33,31% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 65,97% au premier tour et seulement 68,22% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Pargny-sur-Saulx ? La guerre aux portes de l'Europe pourrait en effet renforcer l'engagement civique des habitants de Pargny-sur-Saulx .