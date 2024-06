Résultat des européennes à Laignelet : l'élection 2024 en direct

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Laignelet ?

Laignelet avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 22,34%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, conforté par 39,03% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 35,46% contre 64,54%. Le RN n'a pas plus convaincu à Laignelet un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 15,42% au premier tour, contre 54,39% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui remportera le plus de votes, avec 66,34% sur la seule circonscription recouvrant la commune.