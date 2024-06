En direct

19:27 - À Pasly, le résultat de la Nupes aux législatives 2022 scruté Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais Raphaël Glucksmann avait atteint 5,42% à Pasly, contre 21,91% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Pasly, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,04% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,69% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,58% pour Yannick Jadot, 4,51% pour Fabien Roussel et 0,93% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (6,07% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (7,59% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,74% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Que vont trancher les votants de Pasly ? Le nombre de bulletins glanés par la liste Bardella sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement européen 2024 au niveau local. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà solide à Pasly entre Jordan Bardella en 2019 (32,54%) et Marine Le Pen en 2022 (36,08% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de 10 points par rapport à 2019 en France, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver pas très loin des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Une petite avance pour le RN Jeter un œil sur le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient abouti à un joli résultat pour le RN à Pasly. Le parti avait terminé en tête dans la commune avec 30,69% au 1er tour avant un formidable 53,70% au 2e (Pasly n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,08% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,68% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,69%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,69%, devant Emmanuel Macron à 47,31%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste présentée par Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Pasly, avec 32,54% des bulletins (150 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,91% et la liste Yannick Jadot avec 7,59%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pasly Dans la ville de Pasly, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des européennes. Dans le village, 16,03% des résidents sont des enfants, et 11,25% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le taux de familles détenant au moins une voiture (88,0%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 419 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,56%) et le nombre de résidences HLM (6,28% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Pasly mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,27% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Pasly : quel était le pourcentage de participation aux précédentes européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il faut étudier les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes élections européennes, 56,27% des personnes habilitées à voter à Pasly s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 50,17% lors des européennes de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Pasly, 63,64% des habitants avaient voté.

09:30 - Abstention à Pasly : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des élections européennes à Pasly ? Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,35% au premier tour et seulement 48,06% au second tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation avait représenté 78,25% au niveau de la ville. La participation était de 76,7% au premier tour, soit 655 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.