En direct

19:07 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Soissons convoité Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les études sondagières. Mais on se rappelle que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, s'était arrogée 20,82% à Soissons, contre 4,64% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La barre est haute. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Soissons, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 21,74% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,58% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (8,4% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (2% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de droite à Soissons ? Le nombre d'électeurs en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections à l'échelle locale. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Soissons semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Les inscrits de Soissons plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les législatives avaient donné un puissant score pour le RN à Soissons. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 25,55% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 29,75% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,73% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 21,29%. Avec 47,86% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,14%.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Soissons Le résultat de ce dimanche sera-t-il comparable avec le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella comme général en chef, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Le mouvement attirait 31,09% des voix, soit 2239 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 20,82% et François-Xavier Bellamy à 9,36%.

11:45 - Soissons : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Soissons, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec 39,22% de population active et une densité de population de 2306 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 25,8% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2087,59 euros par mois peut être symptomatique de situations de précarité financière pour certains foyers. Enfin, la présence d'une population immigrée de 14,89% et d'une population étrangère de 12,43% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Soissons mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,1% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.

10:30 - Taux de participation lors des européennes à Soissons : quelles tendances ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut observer les résultats des consultations démocratiques antérieures. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 7 450 inscrits sur les listes électorales à Soissons, 55,78% avaient déserté les urnes, contre une abstention de 62,72% en 2014. Les élections européennes mobilisant souvent moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : le taux d'abstention aux élections européennes atteignait 50%.

09:30 - Les européennes démarrent à Soissons : quel sera le taux de participation ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Soissons ? L'inflation et ses conséquences sur le moral des Français sont par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Soissons (02200). Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 35,89% au niveau de la ville, contre une abstention de 35,14% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 60% au premier tour et seulement 61,44% au second tour.