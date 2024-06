En direct

19:28 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Payns ? En plus du résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote. Raphaël Glucksmann s'était arrogé 2,84% à Payns, contre 15,12% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui a fait long feu. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Payns, le binôme Nupes avait en effet enregistré 14,26% des votes dans la commune. Une somme à affiner avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV et enfin du PCF.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Payns lors des européennes ? Si à l'échelle nationale, les enquêtes d'opinion annoncent une progression du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Payns penchaient pour Le Pen il y a deux ans Le verdict du plus récent scrutin est un enseignement précieux au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un joli score pour le RN à Payns. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la ville avec 43,78% au premier round. Il l'emportait ensuite avec 61,98% au second (Payns n'ayant qu'une circonscription). Le RN a même récolté un meilleur pourcentage aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 39,95% au 1er tour et 57,92% au second dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des européennes Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Payns, avec 37,62%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 15,12% et Nicolas Dupont-Aignan à 10,21%.

11:45 - Payns : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence les habitants de Payns exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 7,04% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 47,92% de population active et une densité de population de 79 habitants/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (90,12%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 509 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,79%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,22%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Payns mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,0% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes à Payns Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Comment votent d'habitude les habitants de cette ville ? Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 557 inscrits sur les listes électorales à Payns, 41,68% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 56,47% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Payns sont lancées À Payns, l'un des facteurs forts du scrutin européen sera indéniablement le niveau de participation. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,26% au premier tour et seulement 51,66% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Payns ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 78,06% des personnes en âge de participer à une élection dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 81,01% au second tour, c'est-à-dire 802 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.