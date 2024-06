Résultat des européennes à Percy-en-Normandie : l'élection 2024 en direct

Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore une fois indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 238 habitants de Percy-en-Normandie passés par les isoloirs avaient choisi la liste du RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, séduisait ainsi 27,11% des votes contre Nathalie Loiseau à 24,15% et François-Xavier Bellamy à 13,9%.

11:45 - Percy-en-Normandie : quand les données démographiques façonnent les urnes

Dans les rues de Percy-en-Normandie, les élections sont en cours. Avec ses 11,4% d'agriculteurs pour 2 614 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Avec 172 entreprises, Percy-en-Normandie permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,16 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 14,36 % de 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, dont 39,09% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,38%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 1946,87 €/mois. À Percy-en-Normandie, les préoccupations locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.