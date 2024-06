En direct

19:31 - Sur qui vont converger les supporters de la Nupes à Péret ? L'autre question de ces élections européennes sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nupes. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives à Péret, le binôme Nupes avait en effet glané 30,36% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 6,78% à Péret, contre 20,79% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Péret : les 20,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,84% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 17,63% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Péret ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors des élections européennes 2024 sera très commenté. On note que Péret compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,13% lors du vote européen et Marine Le Pen 25,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs précieux en 2022 pour les européennes Péret avait préféré Jean-Luc Mélenchon en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 25,75%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, porté par 27,26% des suffrages. Elle retournera la tendance au second avec 51,29% contre 48,71% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 26,56% au premier tour, contre 30,36% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter.

12:45 - Quel était le verdict des élections européennes à Péret il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment d'observer le scrutin de ce dimanche. Si on se penche sur le détail, 124 habitants de Péret passés par les isoloirs avaient préféré la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, déjà emmenée par Jordan Bardella, glanait 27,13% des voix face à Nathalie Loiseau à 20,79% et Manon Aubry à 16,19%.

11:45 - Péret : quand les données démographiques façonnent les urnes À Péret, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. Dans le village, 28% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 28,97% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (73,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 458 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (15,9%) et le nombre de résidences HLM (2,26% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune est confrontée. Un taux de résidences secondaires de 15,82%, comme à Péret, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Péret : quelles tendances ? Comment votent habituellement les électeurs de cette localité ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 41,73% des votants de Péret. Le taux d'abstention était de 48,68% il y a 10 ans. Ce scrutin européen verra-t-il une augmentation de l'abstention comme en 2009 où un record avait été constaté avec 59,37% ? Sur l'ensemble du territoire, le plus haut taux d'abstention a été observé au moment du premier tour des régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Péret, 67,55% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - C'est le moment de voter à Péret pour les européennes À Péret, le taux de participation constituera sans aucun doute un critère important du scrutin européen. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,62% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,23% au premier tour. Pour comparer, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 45,15% au premier tour. Au deuxième tour, 44,79% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie serait notamment susceptible de ramener les électeurs de Péret (34800) vers les urnes.