19:13 - Sur quel candidat vont converger les supporters de la Nupes au Cendre ? L'autre source de doute de ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'explosion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée au Cendre, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,96% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,59% au Cendre, contre 21,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (6,2% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,03% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (3,89% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national au Cendre avant les européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection du Parlement européen 2024. Les sondages prédisent une liste RN à 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points de plus que son résultat des précédentes européennes. Selon une simple addition, cette tendance devrait le porter à 28% au Cendre, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le parti n'a pour l'instant enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour les européennes Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 21,76% contre 30,52% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,01% contre 60,99%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,64% au premier tour, contre 29,11% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui va glaner le plus de voix, avec 52,75% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Nathalie Loiseau au Cendre Les résultats de ce soir vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? Jordan Bardella ne terminait que deuxième lors des élections européennes à l'époque. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 21,46%, contre 18,41% pour le RN.

11:45 - Le Cendre aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues du Cendre, le scrutin est en cours. Avec ses 5 494 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 256 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,04 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. La présence de 147 résidents étrangers contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,99%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 27 532 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. En conclusion, au Cendre, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Le Cendre : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Comment votent d'habitude les électeurs de cette commune ? A l'occasion des dernières élections européennes, parmi les 2 146 inscrits sur les listes électorales au Cendre, 46,18% étaient restés chez eux. L'abstention était de 51,38% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes commencent au Cendre : la participation en question L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera la participation au Cendre. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine serait notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants du Cendre . En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 035 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,53% étaient allés voter, à comparer avec une participation de 75,59% au deuxième tour, ce qui représentait 3 051 personnes. En comparaison, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 51,32% au premier tour et seulement 48,27% au second tour.