Résultat des européennes à Périgneux : l'élection 2024 en direct

Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Périgneux. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi l'amener à 36% dans la ville cette fois ?

Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un joli résultat pour le RN à Périgneux. Le parti frontiste avait fini en tête dans la cité avec 25,68% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Les Républicains sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,98% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,9%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 51,13%, devant Emmanuel Macron à 48,87%.

11:45 - Les données démographiques de Périgneux révèlent les tendances électorales

La démographie et le contexte socio-économique de Périgneux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 50,31% de population active et une densité de population de 45 habitants/km², ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 6,77% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (72,12%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 639 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,69%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,94%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Périgneux mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 21,24% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.