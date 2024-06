En direct

19:06 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes ? L'union de la gauche aux législatives ayant explosé en vol, vers quelle liste vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? La réserve de voix semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement à Perpignan, la Nupes avait en effet glané 26,04% des votes au total sur les 3 circonscriptions de la ville, soit plus que son score national. Une performance à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,62% à Perpignan, contre 19,71% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son niveau dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Perpignan ? On note que Perpignan fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 30,07% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 27,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Perpignan plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Perpignan. Ce dernier s'était placé en tête dans la localité avec 29,67% en moyenne au premier round avant un formidable 52,70% au 2e (Perpignan comptant 3 circonscriptions). Il a même obtenu un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait rassemblé 27,38% au premier tour et 47,92% au second dans la cité.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes à Perpignan Regarder en arrière peut encore sembler logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était imposée aux élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin cumulait 30,07% des votes, soit 8816 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 19,71% et Yannick Jadot à 10,73%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Perpignan et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, Perpignan est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 119 656 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 12 454 entreprises, Perpignan permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (41,2 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La population étrangère de 14 641 personnes favorise une richesse culturelle précieuse. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 994 € par an, la ville dévoile un taux de chômage de 24,08%, révélant une situation économique mitigée. Perpignan incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en constante évolution.

10:30 - Analyse de l'abstention aux européennes à Perpignan Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. A l'occasion des élections européennes de 2019, 30 377 inscrits sur les listes électorales de Perpignan (Pyrénées-Orientales) avaient pris part au scrutin (soit 46,4%), à comparer avec une participation de 41% en 2014. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Perpignan, 71,66% des électeurs avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Perpignan À Perpignan, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 41,93% au premier tour. Au second tour, 41,14% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Perpignan ? Au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 69,26% dans la ville. Le taux de participation était de 66,89% au second tour, ce qui représentait 45 679 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, moins qu'en 2017.