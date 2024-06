Résultat des européennes à Petit-Noir : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les électeurs de la Nupes très suivis Outre le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LaRem il y a cinq ans aux européennes, s'était arrogée 13,79% à Petit-Noir, contre 4,77% pour la liste de gauche à l'époque. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des élections législatives. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Petit-Noir, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 12,01% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes et enfin du PCF.

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les supporters de droite à Petit-Noir ? À Petit-Noir, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 48,81% à l'issue du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 45,97% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que dessinent les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Marine Le Pen en tête à la dernière présidentielle à Petit-Noir Revenir sur l'élection la plus récente apparait comme une évidence au moment des européennes. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un joli score pour le RN à Petit-Noir. Le parti s'était élevé en tête dans la localité avec 43,08% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 45,97% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,03% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,13%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 66,67%, devant Emmanuel Macron à 33,33%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Petit-Noir Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui s'était imposée aux élections du Parlement européen à l'époque à Petit-Noir, avec 48,81% des voix exprimées (184 voix) devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 13,79% suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 7,43%.

11:45 - Petit-Noir : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Petit-Noir, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des élections européennes. Avec 30% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 9,71%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de familles propriétaires (79,72%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le taux de familles possédant au moins une voiture (80,04%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 392 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,24%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,82%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Petit-Noir mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,08% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Petit-Noir ? La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 087 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, sur les 399 inscrits sur les listes électorales à Petit-Noir, 50,74% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 64,1% il y a 10 ans.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Petit-Noir À Petit-Noir, le taux d'abstention constituera immanquablement un facteur important des élections européennes. La baisse du pouvoir d'achat est de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Petit-Noir . En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 22,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,15% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.