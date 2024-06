Résultat des européennes à Pierre-Buffière : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de droite à Pierre-Buffière ? Le résultat des européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les intentions de vote prédisent une évolution du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui porterait Bardella à 27% dans la commune), on note pourtant que le parti n'a visiblement pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Pierre-Buffière Pierre-Buffière avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,79%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 29,91% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 38,79% contre 61,21%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Pierre-Buffière un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 16,4% au premier tour, contre 32,10% pour le binôme Nupes. Le second tour restera sur cette partition, qui verra également le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble toujours pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Avec un résultat de 17,86%, Bardella avait été devancé lors des élections du Parlement européen il y a cinq ans par Nathalie Loiseau avec 19,54% des suffrages.

11:45 - Comment la composition démographique de Pierre-Buffière façonne les résultats électoraux ? Dans la commune de Pierre-Buffière, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections européennes. Avec une densité de population de 201 habitants par km² et 41,82% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 9,98% peut agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 456 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,32%) et le nombre de résidences HLM (8,76% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Pierre-Buffière mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,48% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Pierre-Buffière : quelles tendances ? L'étude des consultations politiques passées est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 61,79% des électeurs de Pierre-Buffière (Haute-Vienne) avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 52,88% pour le scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisant moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Pierre-Buffière : l'abstention en question À Pierre-Buffière, l'une des clés de ce scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de l'abstention. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 46,04% au premier tour et seulement 50,18% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Pierre-Buffière ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 20,85% des électeurs habilités dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 17,91% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.