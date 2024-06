En direct

19:22 - Au Vigen, le résultat de la Nupes aux dernières législatives à la loupe En plus du score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM lors des dernières européennes, s'était arrogée 21,65% au Vigen, contre 9,77% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La manne s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 au Vigen, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,26% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national au Vigen lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera très observé pour cette élection, localement, comme dans le reste du pays. Si en France entière, les intentions de vote prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à environ 30% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a visiblement enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les dernières tendances au Vigen Ce sont Emmanuel Macron avec 31,88% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,89% qui formaient le duo de tête au premier tour de la présidentielle en 2022 au Vigen. Marine Le Pen ne s'arrogeait quant à elle que 18,62%. Le deuxième tour de scrutin la laissera sur le carreau, Emmanuel Macron finissant à 63,06% contre 36,94% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Le Vigen, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 34,26%, alors que le RN sera derrière à 14,68%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nupes finalement vainqueur localement.

12:45 - 21,65% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 au Vigen Le résultat de ce 9 juin va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas réussi à convaincre il y a cinq ans, la liste de Bardella glanant 16,31% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait terminé première avec 21,65%.

11:45 - Le Vigen : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues du Vigen, le scrutin est en cours. Avec ses 2 280 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Avec 127 entreprises, Le Vigen permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 17,79 % des résidents sont des enfants, et 5,99 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 35,8% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,06% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 466,57 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour finir, au Vigen, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Au Vigen, quelle abstention aux élections européennes ? Afin de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'étudier les résultats des derniers scrutins européens. Au moment des précédentes européennes, 40,03% des personnes habilitées à voter au Vigen avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,05% en 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. Au Vigen, 62,81% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Coup d'envoi des européennes au Vigen : l'abstention en question Au Vigen, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera à n'en pas douter la participation. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations engendrées par le conflit militaire entre entre la Palestine et Israël, pourraient entre autres avoir des conséquences sur la stratégie de vote des électeurs du Vigen. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 790 personnes en âge de voter dans la ville, 16,97% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 13,52% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 40,17% au premier tour. Au deuxième tour, 43,57% des électeurs ne se sont pas déplacés.