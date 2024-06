Résultat des européennes à Pierry : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. Qui va tirer parti des 19,92% de la Nupes à Pierry ? La répartition des voix de gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 19,92% des bulletins dans la localité. Une poussée à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,45% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,66% pour Yannick Jadot, 2,26% pour Fabien Roussel et 1,46% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 2,94% à Pierry, contre 23,14% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Pierry ? Le nombre de votes du RN sera un enseignement majeur pour cette élection du Parlement européen au niveau local, comme dans le reste de la France. Les enquêtes d'opinion imaginent une liste Bardella entre 30 et 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette dynamique devrait le porter à 39% à Pierry, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Pierry n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi tempérer un peu les ardeurs lepénistes.

15:02 - Avantage RN à Pierry ? Marine Le Pen a surperformé à Pierry à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 30,76% des électeurs au 1er tour. Au 2e tour de cette présidentielle, c'est aussi elle qui passait devant à Pierry avec 51,5%, devant Emmanuel Macron à 48,5%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 29,66% des votes sur place, contre 30,72% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,49%).

12:45 - À Pierry, Jordan Bardella en tête en 2019 Se retourner sur le dernier test peut aussi sembler évident au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? C'est la liste portée par Jordan Bardella qui avait remporté les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Pierry, avec 29,02% des votes exprimés devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 23,14% suivie par la liste Yannick Jadot avec 8,24%.

11:45 - Pierry : démographie et socio-économie impactent les européennes La composition démographique et socio-économique de Pierry définit les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections européennes. Dans le village, 16,07% des résidents sont des enfants, et 33,22% de 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (84,18%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 478 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (16,88%) et le nombre de résidences HLM (4,06% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Pierry mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,74% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Pierry ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Pierry, 72,09% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des derniers rendez-vous électoraux ? Durant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 43,42% au niveau de Pierry (Marne). Le taux d'abstention était de 59,91% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les européennes à Pierry sont lancées Qu'en sera-t-il de l'abstention ce 9 juin, lors des européennes à Pierry ? Au premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 963 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 20,87% étaient restés chez eux, à comparer avec une abstention de 20,95% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur le budget des familles est susceptible de renforcer l'importance du scrutin aux yeux des habitants de Pierry.