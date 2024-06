En direct

19:26 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de la Nupes à Pietrosella ? L'union des partis de gauche aux législatives étant terminée, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? La Nupes était absente aux dernières législatives à Pietrosella. Le binôme Divers droite s'illustrait au premier tour, avec 40,83% des voix. La gauche n'était pas mieux lotie au second tour puisque c'est un candidat Divers droite qui l'emportait.

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella scrutés à Pietrosella Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes 2024 sera très analysé. Si en France, les sondages d'opinion prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à près de 30% dans la commune), on remarque néanmoins que ce dernier n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Pietrosella Marine Le Pen s'était illustrée à Pietrosella au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 25,53% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,13% contre 53,87%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 19,46% des suffrages sur place, contre 40,83% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (64,29%).

12:45 - À Pietrosella, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec l'équilibre de 2019 ? C'est la liste présentée par Bardella qui avait dominé les européennes il y a cinq ans à Pietrosella, avec 24,59% des suffrages devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 24,41% suivie par Yannick Jadot avec 17,54%.

11:45 - Pietrosella : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la ville de Pietrosella, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des européennes. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 11,0% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (60,6%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 661 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,4%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,32%) indiquent les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Un pourcentage de résidences secondaires de 59,2%, comme à Pietrosella, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des résidents permanents.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières européennes à Pietrosella Comment ont voté les habitants de cette commune lors des précédents scrutins européens ? Au moment des dernières européennes, sur les 565 inscrits sur les listes électorales à Pietrosella, 53,84% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 57,12% en 2014. Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 67%. À Pietrosella, 38,64% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Les élections européennes à Pietrosella sont lancées À Pietrosella, le taux d'abstention constituera indéniablement un facteur fort de ce scrutin européen 2024. Le conflit militaire entre la Palestine et Israël pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des habitants de Pietrosella . Il y a deux ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 73,5% des électeurs dans la ville avaient participé au vote, contre un taux de participation de 72,43% au second tour, soit 993 personnes. Pour mémoire, à l'échelle du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour.