Résultat des européennes à Pissotte : l'élection 2024 en direct

18:28 - Quel résultat pour les candidats RN à Pissotte ? À Pissotte, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 18,18% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 18,33% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Emmanuel Macron en tête à la présidentielle à Pissotte Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 18,33% contre 36,22% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 31,15% contre 68,85%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 16,16% au premier tour, contre 44,54% pour le binôme LREM. Il n'y arrivera pas plus au second tour, qui verra encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - 27,89% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Pissotte Regarder en arrière semble toujours logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Pissotte lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 27,89% des suffrages. La liste surpassait celle de Jordan Bardella avec 18,18% dans la cité. Yannick Jadot terminait troisième, avec 13,43%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Pissotte et leurs implications électorales Quelle influence les électeurs de Pissotte exercent-ils sur les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 26% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,97%. De plus, le taux de ménages propriétaires (82,24%) met en exergue l'importance des questions d'habitat et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,6%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 485 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,69%) et le nombre de résidences HLM (2,86% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Pissotte mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,06% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Taux de participation aux dernières européennes à Pissotte : les chiffres clés Assisterons-nous à une progression de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle nationale, le record d'abstention a été enregistré durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Pissotte, 62,6% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins européens. Pendant les élections européennes de 2019, 41,02% des électeurs de Pissotte (Vendée) avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 52,11% en 2014.

09:30 - Election à Pissotte : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères essentiels de ces élections européennes 2024 sera immanquablement le taux d'abstention à Pissotte. Les jeunes montrent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 889 personnes en âge de voter dans la commune, 19,8% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 19,24% au second tour. Pour comparer, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,44% au premier tour et seulement 48,2% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Pissotte cette année ?