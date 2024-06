En direct

19:08 - Les supporters de la gauche unie convoités La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,43% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 6,26% à Fontenay-le-Comte, contre 25,33% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella scrutés à Fontenay-le-Comte Les instituts de sondage annoncent un Jordan Bardella à environ un tiers des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que sa marque de 2019. Logiquement, cette tendance doit le porter à 30% à Fontenay-le-Comte, soit dix points de plus également que ses 20,04% dans la commune. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a pour l'instant gagné ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position il y a deux ans à Fontenay-le-Comte Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Fontenay-le-Comte avec 21,59% contre 33,3% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,09% contre 62,91%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 14,84% au premier tour, contre 38,57% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Fontenay-le-Comte, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au cours du second tour, achevant l'échec du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections européennes très instructives Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le RN n'avait pas marqué les mémoires à l'époque, la liste Bardella terminant à la deuxième place à 20,04% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 25,33%.

11:45 - Les enjeux locaux de Fontenay-le-Comte : tour d'horizon démographique A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Fontenay-le-Comte foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 471 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 1 000 entreprises, Fontenay-le-Comte permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 12,06 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 37,21 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les 413 résidents étrangers, représentant 3,14% de la population, contribuent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 241 €/an, la commune aspire à un avenir prospère. À Fontenay-le-Comte, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs européens.

10:30 - Taux d'abstention aux élections européennes à Fontenay-le-Comte : quels enseignements ? L'abstention des citoyens français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,37% ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,88%, mieux qu'en 2014. Au cours des précédents scrutins européens, les 14 123 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 46,33% des électeurs de Fontenay-le-Comte (Vendée), à comparer avec un taux d'abstention de 53,53% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Fontenay-le-Comte : scrutin en cours À Fontenay-le-Comte, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 49,69% au premier tour. Au second tour, 47,22% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Fontenay-le-Comte ? Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,94% des inscrits sur les listes électorales de la commune. La participation était de 72,9% au deuxième tour, c'est-à-dire 7 200 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.